Intossicazioni da monossido impennata di casi

Padovaoggi.it - Intossicazioni da monossido, impennata di casi Leggi su Padovaoggi.it Sale a 34, di cui il 20% con intossicazione severa, il numero di trattamenti registrati quest’inverno presso il centro di Medicina Iperbarica di Padova, in via Cornaro: un triste record, la cui drammaticità emerge con ancora più forza se confrontiamo il dato con quello dell’inverno 2023-24.

Intossicazioni da monossido, impennata di casi. Monossido: i rischi per la salute e le regole per salvarsi. In due settimane 25 intossicazioni da monossido di carbonio, Centro Iperbarico: "Un pericolo subdolo". Riscaldamenti e intossicazioni da monossido: come evitare incidenti mortali. Monossido di carbonio: con il freddo impennata di intossicazioni. Ne parlano su altre fonti

Intossicazioni da monossido, impennata di casi - Sale a 34, di cui il 20% con diagnosi severa, il numero di trattamenti registrati quest’inverno presso il centro di Medicina Iperbarica di Padova. La scorsa stagione erano stati 16 ... (padovaoggi.it)

Mamma salva i tre figli da un'intossicazione da monossido, paura in casa: «Con il freddo casi in aumento» - La donna ha compreso che in casa c'è stata una fuga di monossido ... e dopo tutti gli accertamenti del caso vengono sottoposti a dei trattamenti di intossicazione durati circa due ore. (msn.com)

Intossicazioni acute. Allarme dei pediatri: in Italia su 60mila casi, un terzo sono bambini. Farmaci responsabili nel 45% dei casi - L’“avvelenamento” nell’88% dei casi avviene in ambito domestico, il 92% è accidentale. Nella prima infanzia la causa principale di intossicazione acuta è legata alla somministrazione non ... (quotidianosanita.it)