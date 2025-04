Ilrestodelcarlino.it - "Intervenite pure sul PalaBasket"

Mirko De Carolis, uno degli allenatori dell’Ascoli Basket: "Secondo me ’Ascoli città europea dello sport’ è una grande opportunità di crescita a livello sportivo per tutta la città. Ma bisognerebbe sfruttare questa occasione anche per riqualificare un po’ le strutture, perché alcune sono fatiscenti tra cui quella dove ci alleniamo noi. Ci sono tante criticità nel, quindi potrebbe essere utile intercettare fondi per intervenire. Noi stiamo crescendo come società, a livello femminile ci stiamo espandendo e speriamo che vada tutto nel verso giusto, l’impegno ce lo stiamo mettendo giorno dopo giorno ed è bello veder raccogliere i frutti".