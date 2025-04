Inter uno scout a Lecce per seguire due giocatori | ecco chi sono

Leggi su Calciomercato.com Jay Idzes, nazionale indonesiano del Venezia, autore di grandi prestazioni che hanno fatto drizzare le antenne già nei mesi scorsi anche a.

Inter, uno scout a Lecce per seguire due giocatori: ecco chi sono. Serie A, Genoa-Venezia 2-0, Juve-Inter 1-0, Lazio-Napoli 2-2: fallisce il sorpasso nerazzurro - Aggiornamento del 18 Febbraio delle ore 02:14. Gendrey saluta il Lecce… dopo la gara con l’Inter. Marchwinski e il blitz del Lecce. LIVE! LECCE-INTER, il tabellino. Giampaolo: “I primi due gol? Regalati. Abbiamo sfidato l’Inter andando alti…”. Ne parlano su altre fonti

Schira: “L’Inter su Krstovic. I nerazzurri pronti a girare al Lecce una punta” - Le parole dell'insider di mercato Nicolò Schira sulla punta montenegrina ed il possibile scambio con Pio Esposito ... (pianetalecce.it)

Trasferta per l'Inter vietata, rabbia Lecce: "Biglietti venduti da giorni" - La trasferta vietata a San Siro si trasforma in un pasticcio all'italiana, e il Lecce non ci sta: nota ufficiale del club salentino dopo la decisione del prefetto di Milano di impedire la vendita dei ... (fantacalcio.it)

Le probabili formazioni di Lecce-Inter (Serie A) - Vietato arrendersi. Continua la corsa allo Scudetto dell'Inter e la corsa salvezza del Lecce. I nerazzurri inseguono il Napoli capolista, i giallorossi invece vanno a caccia di punti per ... (msn.com)