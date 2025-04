Sport.quotidiano.net - Inter sconfitta dal Parma: le mancanze della capolista in Serie A

"Chiaro che siamo delusi. Non sempre si riesce a trovare quello spirito che serve per portare a casa la vittoria". Poche e nette parole da Massimiliano Farris, vice di un Simone Inzaghi squalificato, per inquadrare un sabato pomeriggio che denuda le. Non si può vivere a sprazzi ad aprile, per quanto sia umano nel pieno di un calendario fitto ed inesorabile. Non è l’di Bergamo o del derby, ac’è quella vista con l’Udinese, o prima ancora con il fanalino di coda Monza senza dimenticare la Supercoppa con il Milan. Un tornado in avvio, svanita ad inizio ripresa. E ilpenetra in ogni mancanza, in mezzo come sulla destra, fermando un percorso che pareva inarrestabile, sotto di due reti al cospetto di chi aveva vinto quindici gare su quindici contro chi capitava sul suo cammino dalla decima posizione in giù.