Inter rivoluzione in difesa | i 5 nomi che piacciono a Marotta

Inter rivoluzionerà la difesa in vista della prossima stagione e ci sono 5 nomi che avrebbero già attirato l'attenzione di Giuseppe Marotta

L'Inter si prepara a una vera rivoluzione in difesa in vista della prossima stagione. Con i contratti di Acerbi e De Vrij in scadenza, il futuro dei due veterani nerazzurri è appeso a un filo. A oggi, sembra più probabile un addio che un rinnovo, nonostante le opzioni per prolungare gli accordi siano ancora sul tavolo.

E proprio per questo, Giuseppe Marotta sta già battendo il mercato, con la stretta collaborazione di Ausilio e Antonello, per trovare i sostituti perfetti. La lista dei nomi si allunga giorno dopo giorno, e i tifosi già sognano una retroguardia nuova di zecca.

