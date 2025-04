Inter-news.it - Inter-Lazio Primavera 0-0 al 45?: De Pieri sfiora il vantaggio!

Termina il primo tempo disul risultato di 0-0, gara valida per la 32ª giornata del campionato. Dopo l’eliminazione in Youth League a Trabzon, la squadra di Andrea Zanchetta cerca riscatto in campionato per difendere il secondo posto, condiviso con il Sassuolo. EQUILIBRIO – La prima frazione regala più tensione che spettacolo, ma non mancano le occasioni. Al 16’ è l’a rendersi pericolosa con Maye, che carica un gran destro da fuori area: la conclusione viene deviata e finisce tra le mani di un attento Renzetti. La squadra nerazzurra mantiene il possesso e cerca spazi, ma trova unacompatta e aggressiva. Il momento più discusso arriva al 27’:vento in netto ritardo di D’Agostini su Topalovic, col numero 9 biancoceleste che rifila un pestone pesante alla caviglia del centrocampista nerazzurro.