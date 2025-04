Calciomercato.it - Inter, Inzaghi sotto accusa: allarme “zero titoli”

Leggi su Calciomercato.it

Le polemiche investonodopo i due punti lasciati dall’a Parma: critiche pesanti al tecnicoResta molto amaro in bocca in casadopo il pareggio con il Parma. I nerazzurri parevano aver indirizzato la sfida con i gialloblù con il doppio vantaggio nel primo tempo, svanito poi nella seconda parte di gara con i padroni di casa capaci di rimontare fino al 2-2, un risultato che può pesare nella corsa scudetto.” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)La sensazione netta è quella di due punti lasciati per strada, un’occasione fornita al Napoli per accorciare a -1 se gli azzurri dovessero riuscire, domani, a battere il Bologna. L’ha fornito una prestazione, nella ripresa, decisamente non all’altezza della sua fama. Nel mirino, la gestione dello squalificato, con scelte che non hanno convinto e che scatenano le critiche.