Inter-news.it - Inter, contro il Parma oltre i cambi l’errore è di chi resta in campo nel secondo tempo

Leggi su Inter-news.it

Il pareggio per 2-2ilal Tardini rappresenta per l’molto più di due punti persi. A pesare, infatti, non è tanto il risultato in sé – che può capitare, soprattutto in un periodo fitto di impegni – quanto le modalità con cui è maturato. Chiaro che pure iabbiano influito ed è giusto che lo staff tecnico si metta in discussione, ma il problema è nell’atteggiamento di chiintra primo e. PAREGGIO CHE BRUCIA – L’, avanti 0-2 all’vallo, getta purtroppo al vento una vittoria che avrebbe permesso di portarsi a -3 dal Napoli, atteso lunedì sera dal Bologna, e mettere pressione agli azzurri. Invece, il vantaggio si riduce solo a +4, el’amarezza per un’occasione sfumata in modo tanto ingenuo quanto evitabile. Nel primo, l’, pur non brillando, aveva amministrato la gara con ordine e cinismo.