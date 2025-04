Lanazione.it - Insulti e minacce social, Stefania Proietti non ci sta e pubblica i messaggi: “Denuncio tutti”

Perugia, 7 aprile 2025 – “Se nascevi in India eri sacra”. E ancora: “Viscida, infame”. Oltre afisiche, accuse di corruzione edi scherno sul suo aspetto fisico. Il bersaglio è, presidente della Regione Umbria. E’ stata lei, attraverso un post su Facebook, are le valanghe diche le arrivano quotidianamente attraverso i, una campagna d’odio che lei stessa ha voluto renderee che potrebbe avere ripercussioni anche in tribunale.che in base a quanto si apprende sono stati registrati dopo l'avvio del dibattito legato alla manovra finanziaria della Regione per il disavanzo nel bilancio della sanità. La stessaha annunciato che domani, lunedì 7 aprile, presenterà una denuncia alla polizia postale. Intende inoltre chiedere, appena noti gli autori, risarcimenti danni per tutelare immagine, reputazione e onorabilità, sua e dell'Ente, un risarcimento che, annuncia ancora, sarà devoluto in beneficenza.