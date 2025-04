Inside Out 3 | una delle star conferma che il film è in sviluppo?

Inside Out 3: una delle star conferma che il film è in sviluppo?Anche se lo studio non ha ancora annunciato nulla di ufficiale, Paul Walter Hauser sembra aver confermato che Inside Out 3 è in lavorazione. La serie animata segue Riley Anderson attraverso le varie fasi della vita e mostra come le emozioni, tra cui Gioia e Ansia, continuino a guidare le sue esperienze di crescita. Il primo film è uscito nel 2015 ed è diventato un successo commerciale per la Pixar, vincendo l'Oscar per il miglior film d'animazione. Quasi un decennio dopo, Inside Out 2 ha nuovamente fatto il botto al botteghino, generando quasi 1,7 miliardi di dollari, e mentre un altro sequel sembra imminente, Inside Out 3 deve ancora essere annunciato.Durante una recente intervista con ComicBook.com, Paul Walter Hauser, che ha doppiato l'imbarazzo, sembra aver confermato che Inside Out 3 è in fase di

