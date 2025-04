Infrastrutture e Comunità | un confronto per l’accessibilità inclusiva della Piscina Comunale

Comunità, un tema che non può più essere rimandato. Martedì 8 aprile alle ore 17:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino (Corso Vittorio Emanuele II, n. 6), Base Popolare organizza un incontro pubblico sul tema: “Infrastrutture e Comunità: le formule per un’accessibilità inclusiva. La Piscina Comunale”. L’evento, moderato da Maria Rosaria Famoso, vedrà la partecipazione di figure di primo piano del mondo sportivo e istituzionale: • il notaio Fabrizio Pesiri, promotore dell’iniziativa, • l’Avv. Paolo Trapanese, Presidente regionale della Federazione Italiana Nuoto, • la dott.ssa Francesca Merenda, responsabile regionale di Sport e Salute S.p.A. A chiudere l’incontro sarà il Sindaco di Avellino, Laura Nargi. Anteprima24.it - Infrastrutture e Comunità: un confronto per l’accessibilità inclusiva della Piscina Comunale Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiUn’infrastruttura che può tornare a vivere, un servizio da restituire alla, un tema che non può più essere rimandato. Martedì 8 aprile alle ore 17:30, presso il CircoloStampa di Avellino (Corso Vittorio Emanuele II, n. 6), Base Popolare organizza un incontro pubblico sul tema: “: le formule per un’accessibilità. La”. L’evento, moderato da Maria Rosaria Famoso, vedrà la partecipazione di figure di primo piano del mondo sportivo e istituzionale: • il notaio Fabrizio Pesiri, promotore dell’iniziativa, • l’Avv. Paolo Trapanese, Presidente regionaleFederazione Italiana Nuoto, • la dott.ssa Francesca Merenda, responsabile regionale di Sport e Salute S.p.A. A chiudere l’incontro sarà il Sindaco di Avellino, Laura Nargi.

