Infortunio Pellegrini il capitano giallorosso recupera per Roma Juve? Arriva una decisione definitiva per il big match!

JuventusNews24Infortunio Pellegrini, Arrivano notizie sul capitano della Roma a poche ore dalla sfida contro la Juve: la decisione finale!Lorenzo Pellegrini è riuscito a recuperare dall'Infortunio subito al polpaccio? Questa è la domanda da cui tutti gli addetti ai lavori aspettavano notizie. E, in effetti, un aggiornamento importante è Arrivato a poco più di due ore da Roma Juve.Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, il capitano giallorosso ha recuperato in parte e andrà in panchina per la sfida dell'Olimpico.

