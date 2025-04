Infortunio Nuno Tavares Lazio preoccupata | condizioni e come sta

Infortunio Nuno Tavares, che tegola per la Lazio: biancocelesti preoccupati, le condizioni del terzinoInfortunio Nuno Tavares, Lazio preoccupata: condizioni e come sta (Lapresse) – SerieAnewsUn brutto colpo per la Lazio, che stava cercando di dare continuità alla sua stagione, proprio quando la sfida con l’Atalanta al Gewiss Stadium si stava svolgendo in un clima di grande tensione. Al 34? della prima frazione, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, Nuno Tavares è stato costretto a fermarsi, accasciandosi a terra dopo aver accusato un problema muscolare che ha subito destato preoccupazione.Una situazione che ha messo in allerta tutto l’ambiente biancoceleste, con la panchina visibilmente tesa, soprattutto alla luce delle difficoltà che il terzino aveva già affrontato durante la stagione. Serieanews.com - Infortunio Nuno Tavares, Lazio preoccupata: condizioni e come sta Leggi su Serieanews.com , che tegola per la: biancocelesti preoccupati, ledel terzinosta (Lapresse) – SerieAnewsUn brutto colpo per la, che stava cercando di dare continuità alla sua stagione, proprio quando la sfida con l’Atalanta al Gewiss Stadium si stava svolgendo in un clima di grande tensione. Al 34? della prima frazione, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0,è stato costretto a fermarsi, accasciandosi a terra dopo aver accusato un problema muscolare che ha subito destato preoccupazione.Una situazione che ha messo in allerta tutto l’ambiente biancoceleste, con la panchina visibilmente tesa, soprattutto alla luce delle difficoltà che il terzino aveva già affrontato durante la stagione.

Infortunio per Nuno Tavares in Atalanta-Lazio, problema muscolare: quando torna? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta. Nuno Tavares ancora ko: l'esterno dalla Lazio esce per un problema muscolare contro l'Atalanta. Nuno Tavares, infortunio per il terzino della Lazio: Europa League e derby a rischio, cosa è successo. Infortunio Nuno Tavares, Lazio preoccupata: condizioni e come sta. Tavares, un altro infortunio: cosa è successo durante Atalanta-Lazio. Lazio, Nuno Tavares ko: infortunio muscolare, Roma ed Europa League a rischio. Ne parlano su altre fonti

Nuno Tavares, infortunio per il terzino della Lazio: cambio obbligato per Baroni, cosa è successo - Brutte notizie per Marco Baroni: al 32' di Atalanta-Lazio, match valido per la 31a giornata di Serie A, si è fermato per infortunio Nuno Tavares. Il terzino biancoceleste si ... (msn.com)

Nuno Tavares ancora ko: l'esterno dalla Lazio esce per un problema muscolare contro l'Atalanta - Ricaduta per il portoghese, al ritorno dopo il risentimento muscolare che gli aveva fatto saltare la sfida contro il Torino ... (gazzetta.it)

Lazio, Nuno Tavares ko: infortunio muscolare, Roma ed Europa League a rischio - Tegola importante per la Lazio, impegnata in trasferta al Gewiss Stadium contro l`Atalanta, in una sfida valida per la 31a giornata di ... (msn.com)