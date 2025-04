Infortunio muscolare rischia di saltare Bologna-Napoli | le ultime

Napoli sembrerebbe essere uscito dalla crisi di febbraio e marzo, nella quale è rimasto senza vittorie per cinque gare consecutive. La squadra di Antonio Conte aveva iniziato alla grande il 2025, con quattro vittorie importanti, contro squadre di alto livello come Fiorentina, Atalanta e Juventus. Poi, però, la situazione si è complicata sempre di più.Nelle ultime tre giornate di campionato gli azzurri hanno collezionato sette punti, tornando a vincere e a convincere. La grinta messa in campo contro il Milan ha ridato grande fiducia ai tifosi, che continuano a credere nella rimonta. Il pareggio dell'Inter a Parma, poi, potrebbe essere una grande occasione per avvicinarsi alla vetta.

