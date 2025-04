Internews24.com - Infortunio Dumfries, novità sulle condizioni! Rientro a maggio?

di Redazione? Le ultime sull’esterno olandeseContinua il recupero per Denzel, uno dei tanti indisponibili in casa Inter, che potrebbe addirittura slittare il suoin campo. Il suo problema sembra più complesso del previsto, come riportato da calciomercato.com. L’olandese potrebbe rivedere il campo addirittura ad inizio, verso la fine del campionato. Ecco i dettagli.LE ULTIME SUGLI INFORTUNATI- «Simone Inzaghi dovrebbe comunque recuperare tutti in vista del Bayern, ovviamente fatta eccezione per Taremi,e Zielinski, che invece avranno bisogno dire tempo a disposizione per il recupero. L’iraniano potrebbe tornare a disposizione a Bologna per la gara di Pasqua. Per quanto riguarda l’ex Napoli, invece, ilin campo è programmato per la fine del mese di aprile.