Infortunio Bremer il brasiliano può recuperare in tempo per il Mondiale per Club di giugno? Cosa filtra sul difensore

Infortunio Bremer, il brasiliano può recuperare in tempo per il Mondiale per Club di giugno? Cosa filtra sul difensore ai box dallo scorso ottobreL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare tra le altre cose anche di Glesion Bremer, finito sotto i ferri dopo l'Infortunio al crociato dell'ottobre scorso in casa del Lipsia.La domanda che addetti ai lavori e tifosi della Juve si fanno è la seguente: riuscirà a recuperare in tempo per il Mondiale per Club di giugno? Ad oggi nessuna certezza a riguardo, ma certamente è uno scenario che non piò ancora essere escluso totalmente in questa fase.

