Infortunio alla caviglia | a rischio la sfida contro il Napoli

Un Infortunio alla caviglia che potrebbe impedirgli di disputare la prossima sfida, in programma contro il Napoli. Infortunio alla caviglia, la sfida contro il Napoli è a rischio (LaPresse) – calciomercato.it Gli azzurri sono in piena corsa per il titolo e puntano ad approfittare del mezzo passo falso fatto dall'Inter, che si è fatta rimontare due gol di vantaggio al Tardini contro il Parma guidato da uno degli eroi del Triplete nerazzurro, Christian Chivu. La formazione crociata guidata dal tecnico romeno ha dimostrato tenacia e grande spirito, centrando una vera e propria impresa. Rimontare due reti ai nerazzurri non è infatti cosa di tutti i giorni. Un risultato che ha fatto sorridere il Napoli, impegnato nella difficile sfida contro il Bologna e che ha fatto meno sorridere le dirette concorrenti della salvezza degli emiliani.

