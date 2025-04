Infortuni sulle montagna bellunesi tre scialpinisti soccorsi

scialpinisti infortunatisi oggi in tre distinte montagne bellunesi. Attorno a mezzogiorno l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha recuperato un 53enne di Farra di Soligo che, a seguito di una caduta, aveva riportato un trauma alla caviglia, mentre scendeva in compagnia dal Van de.

Valanga nel Bellunese, travolti tre scialpinisti. Due sono gravi. Incidenti anche in altre regioni - L'incidente più grave si è verificato in Cadore nel Bellunese, sotto la Forcella Giau a circa 2.300 metri dove tre scialpinisti sono rimasti travolti e due versano in gravi condizioni in ospedale. (msn.com)