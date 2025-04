L’età anagrafica non sempre corrisponde perfettamente alla età biologica del. La differenza è nota come “brain age gap”, che letteralmente significa divario di età cerebrale.Quali fattori determinano la rapidità con cui invecchia il? Usando il “machine learning” (un.

Individuati 64 geni collegati all’invecchiamento precoce del cervello.

Aggressività: individuati 40 geni correlati.

Individuati i geni che decidono come invecchia il cervello. In 29 molecole le armi per rallentare il processo.