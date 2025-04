Incidente sulla superstrada coinvolte due auto

Incidente in mattinata sulla superstrada Ferentino-Sora, in direzione Sora. Due auto si sono scontrate e una delle due si è ribaltata sulla carreggiata, poco dopo l'uscita di Boville. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere. Presenti anche carabinieri.

