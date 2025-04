Ilgiorno.it - Incidente sulla pista a Livigno: bimbo di 6 anni investito da un gatto delle nevi, è in condizioni critiche

L’ultima scivolata di una magnifica giornata di soleneve si è tramutata in incubo ieri anel tardo pomeriggio – erano quasi le 18.30 – per un bambino straniero del 2018, 7ancora da compiere, travolto da unche a quell’ora, come tutti i giorni, entra in azione per preparare le piste per il giorno successivo. L’Gli impianti di risalita erano già chiusi e il bambino stava scendendo con il bob lungo un pendio innevato ai piedi del comprensorio Carosello, poco distante dalla via Saroch, non distante da un punto dove tra l’altro noleggiano proprio i bob come quello su cui lui si stava divertendo. Violentissimo l’impatto con l’enorme mezzo cingolato. Enorme la paura in attesa dei soccorsi, allertati e giunti sul posto con un’automedica e addirittura due elicotteri, quello dell’Areu di Sondrio e quello di Bolzano, perché pressoché in contemporanea nella stessa zona si era verificato un altro infortunio sportivo, seppure di minore entità.