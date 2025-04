Incidente nella notte a Capaccio | scontro tra auto feriti estratti dall' abitacolo delle vetture

Tensione, nella notte, a Capaccio Paestum, per un Incidente lungo la statale 18, in località Spinazzo. Due auto, per cause da accertare, si sono scontrate: una delle due vetture si è anche ribaltata. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto due ragazzi.

