Incidente in autostrada traffico in tilt | chilometri di coda

Incidente si è verificato questo pomeriggio, domenica 6 aprile, dopo le 16, lungo l'autostrada che collega Busto Arsizio a Castellanza. L'Incidente ha causato code di 4 chilometri, complicando ulteriormente la viabilità già influenzata dal traffico domenicale di rientro verso Milano.Interventi sul postoLa Società Autostrade ha confermato il disagio, mentre sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e gli operatori del 118, che hanno inviato due ambulanze per prestare soccorso ai coinvolti.Disagi e previsioni sul trafficoLe forze dell'ordine stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione, ma si prevede che il traffico possa rimanere intenso per alcune ore. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità per evitare ulteriori disagi.

