Incidente alla pista di motocross di Maggiore | un ferito grave

Incidente alla pista di motocross di Maggiora.É successo nella mattinata di oggi, domenica 6 aprile, quando al Maggiora Park è in corso il Campionato regionale di motocross Piemonte/Liguria.Secondo le prime informazioni, un uomo di circa 40 anni sarebbe caduto mentre girava sulla pista. Novaratoday.it - Incidente alla pista di motocross di Maggiore: un ferito grave Leggi su Novaratoday.it didi Maggiora.É successo nella mattinata di oggi, domenica 6 aprile, quando al Maggiora Park è in corso il Campionato regionale diPiemonte/Liguria.Secondo le prime informazioni, un uomo di circa 40 anni sarebbe caduto mentre girava sulla

