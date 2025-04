Incendio nella notte | mezzi divorati dalle fiamme È doloso indagini in corso

Un furgone e due auto ridotti in cenere. Altri due mezzi danneggiati. È il bilancio dell'incendio divampato nella notte tra venerdì e sabato 5 aprile a Foligno, nella zona di Sant'Eraclio, in via delle Industrie. Colpita un'azienda di pulizie che ha da poco aperto a Foligno e che opera in tutta.

