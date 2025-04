In sella allo scooter finisce contro un palo | è in prognosi riservata

Padovaoggi.it - In sella allo scooter finisce contro un palo: è in prognosi riservata Leggi su Padovaoggi.it Ennesimo schianto lungo le strade della provincia di Padova. Grave incidente stradale oggi 6 aprile alle 18,30 a Baone. Un ragazzo di vent'anni è stato trasportato in ospedale a Padova in elisoccorso a seguito di una fuoriuscita autonoma avvenuta in via Treviso. I medici che fin da subito l'hanno.

