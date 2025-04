Golssip.it - Ilary Blasi: “Bastian? Siamo bilanciati, sto bene. A volte sono rompicoglioni ma…”

Leggi su Golssip.it

La conduttrice televisiva è pronta per partire con 'The Couple', il nuovo programma in onda su Canale 5 a partire da domani, lunedì 7 aprile