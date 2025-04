Ilary Blasi a Verissimo | Con te e Michelle non giocherei a The Couple | Video Mediaset

Ilary Blasi a Verissimo ha detto, ridendo, che con le sue due amiche, Silvia Toffanin e Michelle Hunziker, non giocherebbe a The Couple perché la farebbero perdere. Secondo la conduttrice le due amiche non sarebbero adatte ad un gioco del genere, forse più Michelle vista la sua preparazione atletica. La Blasi ha avuto modo di scherzare con la Toffanin, parlare del nuovo programma e svelare qualche piccolo dettaglio sulla sua vita di coppia. Ecco il Video Mediaset con l’intervista integrale. Superguidatv.it - Ilary Blasi a Verissimo: “Con te e Michelle non giocherei a The Couple” | Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it ha detto, ridendo, che con le sue due amiche, Silvia Toffanin eHunziker, non giocherebbe a Theperché la farebbero perdere. Secondo la conduttrice le due amiche non sarebbero adatte ad un gioco del genere, forse piùvista la sua preparazione atletica. Laha avuto modo di scherzare con la Toffanin, parlare del nuovo programma e svelare qualche piccolo dettaglio sulla sua vita di coppia. Ecco ilcon l’intervista integrale.

Ilary Blasi: l'intervista integrale. Helena Prestes a Verissimo, chi è la seconda classificata del Grande Fratello? Età, dove vive, l'infanzia, la. Anticipazioni Verissimo del 6 aprile, la verita di Helena Prestes dopo il Grande Fratello. Ilary Blasi a Verissimo: "L'amore? Bastian mi fa sentire sicura"/ "Siamo ben. Silvia Toffanin: lo spoiler su Verissimo che non piacerà all'amica Ilary Blasi. Striscia la notizia, Ilary Blasi fuori controllo a Verissimo: "Te la...". Silvia Toffanin sgrana gli occhi: imbarazzo. Ne parlano su altre fonti

Ilary Blasi a Verissimo: "Con Bastian Muller? Sono felice, ma posso essere una rompiscatole" - La conduttrice televisiva, ospite di Silvia Toffanin, ha presentato il suo nuovo programma tv, The Couple, in onda su Canale 5 da lunedì 7 aprile ... (adnkronos.com)

Ilary Blasi, la frecciatina a Silvia Toffanin: «Sei gelosa di Michelle Hunziker? Con voi non farei mai The Couple, siete due schiappe» - Ilary Blasi torna dalla sua amica del cuore, Silvia Toffanin, nel salottino di Verissimo per raccontare la sua nuova avventura televisiva, il nuovo reality game, The Couple. (msn.com)

Silvia Toffanin e la frecciata scherzosa a Ilary Blasi: “Ora non sono più io la tua migliore amica” - Ospite della puntata di Verissimo di domenica 6 aprile è stata Ilary Blasi, arrivata nel salotto di Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo programma tv, ovvero The Couple, su Canale 5 da lunedì 7 ... (fanpage.it)