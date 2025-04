Ilaria Sula madre Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere

Ilaria Sula. È indagata per concorso in occultamento di cadavere la madre di Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso dell’omicidio della studentessa originaria di Terni.La donna avrebbe aiutato il figlio a ripulire la scena de delittoSecondo quanto apprende LaPresse, la donna, dopo aver sentito le urla della 22enne in camera da letto, è entrata e ha visto il cadavere. Poi avrebbe aiutato il figlio a ripulire la scena del delitto avvenuto nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano. Lunedì alle 14 la madre di Samson verrà interrogata negli uffici della Sezione omicidi della Squadra mobile della Questura di Roma. Lapresse.it - Ilaria Sula, madre Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere Leggi su Lapresse.it Arrivano nuovi sviluppi sul femminicidio di. Èperindiladi Mark Antony, il 23enne reo confesso dell’omicidio della studentessa originaria di Terni.La donna avrebbe aiutato il figlio a ripulire la scena de delittoSecondo quanto apprende LaPresse, la donna, dopo aver sentito le urla della 22enne in camera da letto, è entrata e ha visto il. Poi avrebbe aiutato il figlio a ripulire la scena del delitto avvenuto nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano. Lunedì alle 14 ladiverrà interrogata negli uffici della Sezione omicidi della Squadra mobile della Questura di Roma.

Mark Samson, la madre del killer di Ilaria Sula: «Non ero felice di quella relazione, lui doveva solo studiare. Femminicidio Ilaria Sula, la madre di Mark Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere. Morte Ilaria Sula, Mark Samson: "Ho fatto tutto in 3 ore"; intanto viene indagata anche la madre. La madre di Mark Samson non voleva Ilaria Sula in casa: “Lui doveva studiare, lei lo distraeva”. Ilaria Sula e la gelosia della madre di Mark Samson: «Lo distraeva, non la volevo in casa». Le contraddizioni negli interrogatori dei genitori. Ilaria Sula, Mark Samson e il coinvolgimento della mamma: lo choc del femminicidio e l'incubo dei sospetti. Ne parlano su altre fonti

Mark Samson, cosa non torna sul femminicidio di Ilaria Sula: dall'orario ai dubbi sul ruolo dei genitori. La madre sarà ascoltata in settimana - «Ho fatto tutto da solo». Lo ha ripetuto più volte Mark Samson, l'ex fidanzato di Ilaria Sula che ha confessato il femminicidio della studentessa 22enne. Nel corso ... (ilmessaggero.it)

Ilaria Sula, madre Samson indagata per concorso in occultamento di cadavere - Arrivano nuovi sviluppi sul femminicidio di Ilaria Sula. È indagata per concorso in occultamento di cadavere la madre di Mark Antony Samson, il 23enne reo ... (msn.com)

Ilaria Sula, indagata la madre dell'ex fidanzato arrestato per omicidio - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa a Roma dall'ex fidanzato Antony Mark Samson. Gli inquirenti, secondo l'agenzia di stampa La Presse, hanno iscritto ... (msn.com)