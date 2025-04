Ilaria Sula lutto cittadino e funerali | fiaccolata e corteo per l' ultimo saluto

Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni vittima di femminicidio. Domani l'addio alla giovane con un corte funebre a piedi, a partire dalle 14, dalla sua abitazione di viale dello Stadio fino al cimitero comunale. Verrà anche proclamato il lutto cittadino.

Ilaria Sula, lutto cittadino e funerali: fiaccolata e corteo per l'ultimo saluto. Terni si prepara all’addio a Ilaria Sula: fiaccolata in programma per le vie del centro cittadino. Terni si ferma per Ilaria Sula: lunedì i funerali. Lungo corteo a piedi fino al cimitero. Ilaria lunedì torna a casa a Terni, sarà lutto cittadino. Terni in lutto per l'addio a Ilaria Sula, uccisa a 22 anni dall'ex: domani i funerali e la fiaccolata in centr. Mark a casa di Ilaria Sula per mettere le mani sul pc. Terni si ferma per i funerali. Ne parlano su altre fonti

