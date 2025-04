Il Treviso spreca l' occasione e non va oltre il pareggio con il Chions terzultimo

occasione sprecata per il Treviso che non va oltre l'1-1 con il Chions terzultimo e non approfitta del medesimo risultato ottenuto dalle Dolomiti Bellunesi per accorciare sulla capolista. Per come è andata la partita aumentano ancora di più le recriminazioni per i biancocelesti.

