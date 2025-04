Ilfattoquotidiano.it - Il sindaco di Bologna Lepore: “Contrari a riarmo, sì a difesa comune. Centrodestra si abitui alle manifestazioni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Noi siamo per la, siamoaldegli stati europei, ma questo non significa che non si debba lavorare politicamente per unire l’Europa, perché comunque chi in questi anni è avanzato, addirittura con un’invasione militare dell’Ucraina, chi ha occupato anche i mezzi di comunicazione anche attraverso la propaganda nazionalista ed estremista, lo ha fatto proprio perché l’Europa era divisa“. Lo ha detto ildiMatteo, a margine della manifestazione ‘Una piazza per l’Europa’, organizzata in città insieme alla sindaca di Firenze Sara Funaro. “Noi vogliamo, come sindaci, portare in piazza le persone che vogliono unire l’Europa. È arrivato il momento che ilsidi piazza perché sento troppo nervosismo. Vedo invece troppi esposti, troppe denunce.