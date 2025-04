Lortica.it - Il silenzio che cura: nuove prospettive sul benessere mentale

In un’epoca di connessioni continue e notifiche che vibrano anche nei sogni, ilha smesso di essere un privilegio e si è trasformato in una necessità urgente. Ma cosa significa davvero “stare bene”, oggi? E soprattutto: come possiamo proteggerci in un mondo che non si ferma mai?Lesulnon parlano solo di terapie, farmaci o mindfulness in pillole, ma di un ritorno alla semplicità, all’ascolto, alla verità interiore. Il, la natura, la lentezza. diventano presidi terapeutici. Sempre più persone stanno riscoprendo che bastano pochi ingredienti per sentirsi più salvi: un respiro consapevole, un albero sotto cui sedersi, una tazza di caffè sorseggiata con gratitudine.E magari anche un gatto da accarezzare. Ne ho avuti quattro, cresciuti con amore, come figli pelosi.