Metropolitanmagazine.it - Il ritorno dei pantaloni yoga a vita ripiegata: Hailey Bieber rispolvera un’icona Y2K e fa tendenza

sa come dettare. Ci sono capi che sembrano destinati a restare confinati nei ricordi adolescenziali, tra CD masterizzati e foto sgranate di MySpace. Eppure, la moda sa sempre come sorprendere. L’ultimo revival arriva direttamente dai primi anni Duemila e ha un nome preciso: icon. E sì, a riportarli sotto i riflettori è stata proprio lei,fa tornare in trend(super anni ’90)Avvistata a Los Angeles mentre sorseggiava un caffè con indosso un paio di questi, la modella ha dimostrato che lo stile comfy non è sinonimo di trasandato. Anzi. Abbinando il capo cult a una canotta bianca corta, un hoodie oversize e un paio di flip-flop,ha creato un look che mescola sportivo, rilassato e cool in una combo che funziona alla perfezione anche fuori dalla palestra.