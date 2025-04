Il racconto di un 17enne massacrato a Roma per aver soccorso un coetaneo | “Mi hanno spaccato la faccia”

racconto del 17enne: "Rompendomi la mascella, quel pugno mi ha spappolato il nervo che comanda la sensibilità del labbro inferiore fino al mento. Non sento più né il caldo né il freddo. Pensa che ho provato a mangiare un gelato e mi sono sbrodolato come un bambino".

Il racconto di un 17enne massacrato a Roma per aver soccorso un coetaneo: "Mi hanno spaccato la faccia". Il 17enne aggredito vicino scuola: "È stata una spedizione punitiva ma io vittima di uno scambio di persona". Bressanone, 18enne picchiato dopo la festa. Il racconto del padre: “Gli urlavano ‘sporco…. Sgrida i bulli minorenni nel cortile di casa, Andrea Nicoletto massacrato di botte: «Mi hanno assalito senza p. Gioacchino ucciso a botte a Partinico, cosa sappiamo: la lite, il pestaggio e il racconto dei due fratelli. La confessione del 17enne: "Mi sentivo oppresso". La pm: "Ha capito che non può tornare indietro". Ne parlano su altre fonti

