Il primo italiano alla Stramilano Massimi una corsa di passione | | Così nascono i miei record

primo italiano arrivato al traguardo alla Stramilano, mezza Maratona conclusa in 1 ora, 4 minuti e 51 secondi, correndo con altre 9mila persone. Stefano Massimi, come si arriva a essere il primo italiano alla Stramilano? "Sarebbe sbagliato dire senza sacrificio, come fanno alcuni. Si tratta certamente di un divertimento, ma diverso da quello che potrebbe essere una partita di calcio. Qui deriva più dal fare bene le cose, in maniera precisa, dal collaudarsi bene con gli allenamenti, con le gare.

