Il prezzo del gas oggi 6 aprile 2025

Il prezzo del gas al metro cubo stabilito oggi 6 aprile 2025 da ARERA è pari a 0,603157 €/Smc (standard metro cubo). Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dai vari fornitori.Come si compone il prezzo del gasIl prezzo del gas in Italia è composto da diverse componenti, tra cui il costo di approvvigionamento, le spese di trasporto e distribuzione, le imposte e le spese di commercializzazione. ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le tariffe per il servizio di tutela, garantendo così un prezzo equo per i consumatori. Le fluttuazioni del mercato internazionale e le politiche energetiche nazionali influenzano anch'esse il costo finale per il consumatore.prezzo del gas nel Servizio di Tutela e VulnerabilitàIl Servizio di Tutela è un regime di fornitura di gas naturale che garantisce ai consumatori un prezzo stabilito da ARERA, proteggendo così i clienti vulnerabili e quelli che non hanno scelto un fornitore nel mercato libero.

