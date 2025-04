Monzatoday.it - Il parroco si dimette: sembra frequentasse siti di incontri per adulti

Leggi su Monzatoday.it

L'annuncio, che ha colpito i fedeli come un fulmine a ciel sereno, è arrivato dal vicario episcopale per la zona pastorale IV di Rho, monsignor Luca Raimondi, in apertura della messa prefestiva celebrata nel pomeriggio di sabato 5 aprile e nelle celbrazioni di oggi, 6 aprile. Don Marco Zappa, ex.