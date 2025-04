Il Papa a sorpresa arriva in Piazza San Pietro con la carrozzella | La malattia scuola d’amore Dio non ci lascia soli

Leggi su Ildenaro.it

Laal termine della Messa del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanita’ e’ l’arrivo diFrancesco sul sagrato. In sedia a rotelle, accompagnato dal suo infermiere personale. Massimiliano Strappetti. Che lo porta fino all’altare, dove, dopo la benedizione finale del celebrante, l’arcivescovo Fisichella, pronuncia un breve saluto: “Buona domenica a tutti, grazie tante!”. Nella commozione di tutti i presenti in, i lettori trasmettono poi il suo messaggio di ringraziamento. Francesco saluta “con affetto quanti hanno partecipato a questa celebrazione e li ringrazia di cuore per le preghiere elevate a Dio per la sua salute, auspicando che il pellegrinaggio giubilare sia ricco di frutti”. Quindi imparte la benedizione apostolica, che estende “alle persone care, ai malati e ai sofferenti, come pure a tutti i fedeli oggi convenuti”.