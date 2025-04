Il nuovo record di Torino | temperatura fino a 26 gradi È la città più calda d' Italia

nuovo record per Torino: oggi, domenica 6 aprile 2025, è la città più calda d'Italia. Lo sostiene il Centro Meteo Piemonte CMP, che, nel pomeriggio, sta registrando temperature massime fino a 26 gradi. Forte foehn. Basta una passeggiata in centro per accorgersi del caldo.

Il nuovo record di Torino: "È la città più calda d'Italia", temperatura fino a 26 gradi. Nuovo record di caldo a Torino: raggiunti 32,7 gradi il 1° settembre. Freddo record a Torino e provincia, ma zero neve: quanto durerà questa ondata gelida? Settembre ha inizio sotto un caldo eccezionale: temperature record a Milano, Torino e Venezia. Cronaca meteo. Settembre inizia con nuovi record di temperatura. Ecco dove. Meteo, a Torino non pioveva così tanto da più di due secoli. E non è ancora finita.

