Il Movimento 5 Stelle Abruzzo a Roma contro il riarmo europeo | Difendiamo la pace e i diritti dei cittadini

Sei pullman dall'Abruzzo sono partiti ieri per Roma, dove il Movimento 5 Stelle ha manifestato contro il Piano di riarmo dell'Unione Europea, sostenuto dal governo Meloni e promosso dalla Commissione von der Leyen. Una mobilitazione nazionale che ha visto l'Abruzzo presente in forze, al fianco.

