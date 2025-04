Il Mattino | Stadio l’assist di Manfredi Con il Napoli c’è sintonia

Mattino: Stadio, l’assist di Manfredi «Con il Napoli c’è sintonia»">La tavola è apparecchiata per il futuro del Maradona: sindaco Gaetano Manfredi, Aurelio De Laurentiis e il Governo, con il ministro Abodi, sembrano finalmente viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda. Come riporta Il Mattino, l’obiettivo condiviso è quello di ristrutturare lo Stadio e riaprire il terzo anello, attualmente inutilizzabile.Gli studi tecnici commissionati dal Comune dovrebbero concludersi entro il 30 aprile. “Stiamo lavorando e approfondendo soluzioni tecniche importanti – ha detto Manfredi a Radio Kiss Kiss Napoli – i primi dati ci danno fiducia: con interventi non eccessivi potremo ridare agibilità al terzo anello, chiuso da anni per eccessive vibrazioni”.Rendere nuovamente operativo il terzo anello porterebbe la capienza del Maradona a circa 63mila posti, come evidenzia Il Mattino, consentendo al Napoli di continuare a giocare durante i lavori e limitando le perdite al botteghino. Napolipiu.com - Il Mattino: Stadio, l’assist di Manfredi «Con il Napoli c’è sintonia» Leggi su Napolipiu.com Ildi«Con ilc’è»">La tavola è apparecchiata per il futuro del Maradona: sindaco Gaetano, Aurelio De Laurentiis e il Governo, con il ministro Abodi, sembrano finalmente viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda. Come riporta Il, l’obiettivo condiviso è quello di ristrutturare loe riaprire il terzo anello, attualmente inutilizzabile.Gli studi tecnici commissionati dal Comune dovrebbero concludersi entro il 30 aprile. “Stiamo lavorando e approfondendo soluzioni tecniche importanti – ha dettoa Radio Kiss Kiss– i primi dati ci danno fiducia: con interventi non eccessivi potremo ridare agibilità al terzo anello, chiuso da anni per eccessive vibrazioni”.Rendere nuovamente operativo il terzo anello porterebbe la capienza del Maradona a circa 63mila posti, come evidenzia Il, consentendo aldi continuare a giocare durante i lavori e limitando le perdite al botteghino.

Restyling stadio Maradona, l’assist di Manfredi: «Con il Napoli c’è sintonia». Napoli, centro Paradiso a Soccavo: dove c’era Maradona arrivano gli studenti con Cannavaro. Giuseppe Conte a Napoli allo stadio Maradona: «Lo sport veicolo di pace, Manfredi candidato ideale all'Anci». Il Mattino – Stadio Maradona, Manfredi serve un assist ad ADL? C’è un dettaglio. Il Mattino svela la precisazione della SSC Napoli: "Fase di stallo per stadio e centro sportivo, ecco la priorità". Terra dei fuochi Acerra, Manfredi inaugura il cantiere del parco Akeru: «Ambiente è priorità». Ne parlano su altre fonti

Restyling stadio Maradona, l’assist di Manfredi: «Con il Napoli c’è sintonia» - La tavola è apparecchiata e questa volta tutti - il sindaco Gaetano Manfredi, Patron Aurelio De Laurentiis e il Governo con il ministro Abodi - scelgono lo stesso menù: il piatto ... (ilmattino.it)

Il Mattino: “Stadio Maradona, svolta nei rapporti tra Comune e Napoli: verso un’intesa per il restyling” - Come riportato da Il Mattino, domenica sera – in occasione ... «Servono spazi per le auto», ha ribadito De Laurentiis, e Manfredi ha messo a disposizione alcune aree adiacenti allo stadio. Tra i ... (napolipiu.com)

Il Mattino - Stadio, no a vendita o concessione! Così ADL si defila: ora tocca al Comune - Lo racconta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino "perché - questo trapela ... tra gli altri del ministro Abodi e il sindaco Manfredi. E probabile che in quella sede spiegherà in via ... (tuttonapoli.net)