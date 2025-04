Il match winner Grillo | La Reggina ha confermato di avere un cuore enorme

Reggina ha conquistato tre preziosi punti sul campo del Pompei grazie al gol del 2 a 1 realizzato da Paolo Grillo nel finale di partita. “Negli ultimi minuti abbiamo provato il tutto per tutto – ha dichiarato, al termine del match, l’autore della rete decisiva -. E’ stato bravo Berthony a. Reggiotoday.it - Il match winner Grillo: "La Reggina ha confermato di avere un cuore enorme" Leggi su Reggiotoday.it Laha conquistato tre preziosi punti sul campo del Pompei grazie al gol del 2 a 1 realizzato da Paolonel finale di partita. “Negli ultimi minuti abbiamo provato il tutto per tutto – ha dichiarato, al termine del, l’autore della rete decisiva -. E’ stato bravo Berthony a.

