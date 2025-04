Il Livorno torna tra i professionisti | è Serie C!

Livorno 1-1 Terranuova Traiana

Terranuova Traiana (3-5-2): Timperanza; Saitta, Bega, Senzamici (83? Sacconi); Lischi, Mannella, Privitera (75? Tassi), Degl'Innocenti, Zhupa; Massai, Iaiunese. A disposizione: Morandi, Petrioli, Castaldo, Dini, Cardo, Palazzini, Cappelli. All. Becattini

Livorno (3-4-2-1): Cardelli; D'Ancona (46? Botrini), Brenna, Risaliti; Bonassi, Bellini, Hamlili (80? Bacciardi), Calvosa (80? Arcuri); Russo (83? Frati), Malva (68? Marinari); Rossetti. A disposizione: Tani, Luci, Bacciardi, Arcuri, Borri, Parente. All. Indiani

Arbitro: De Stefanis di Udine

Reti: 9? Iaiunese, 27? Bonassi

Note: angoli 1-2; ammoniti Privitera, Zhupa, Bellini, Bonassi, Rossetti, Lischi; recupero 2?

Dopo quattro lunghi anni tra i dilettanti, il Livorno può finalmente esultare: è ufficiale la promozione in Serie C.

