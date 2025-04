Glieroidelcalcio.com - Il gagliardetto dell’Argentina al Mondiale del 78

Ilaldel 1978Uno tra i fattori che incrementano la rarità di unsi riferisce agli esemplari realizzati per i mondiali, in questo caso quello che l’Argentina utilizzò nei mondiali casalinghi del 1978.L’esemplare possiede tutte le caratteristiche inconfondibili dei gagliardetti argentini. I classici quattro passanti assieme al cordino che, non è il caso di specie, rimane avvolto intorno alla barra.In quella competizione la nazionale argentina uso dei gagliardetti che riportavano il logo della manifestazione insieme a tutti i dettagli della partita. In questo caso la mitica Argentina – Italia. La sfida finì con la vittoria degli azzurri a consacrare una selezione giunta alcon scetticismo ma che si guadagnò grazie al bel gioco i favori dell’opinione pubblica crescendo notevolmente fino a raggiungere l’acme delle prestazioni ai mondiali di Spagna del 1982.