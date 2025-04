Iltempo.it - Il flirt con Conte terremota il Pd: gelo al Nazareno con i riformisti

La piazza del 5 aprile un obiettivo lo ha già raggiunto: ricompattare il "centro", a discapito dell'unità del Partito Democratico. La partecipazione del capogruppo a Palazzo Madama Francesco Boccia è un vero e proprio boomerang per il. Non solo mette in rilievo l'assenza della segretaria Schlein, la quale non poteva condannare esplicitamente la linea pro-armi di mezzo partito, ma soprattutto ricompatta quel fronte moderato che non intende sottostare ai diktat die Fratoianni. Non a caso tra le prime a smarcarsi dalla manifestazione capitolina è Pina Picierno, ovvero quella vicepresidente del Parlamento Europeo che, nei giorni scorsi, ha sfidato apertamente il capo-delegazione a Bruxelles e fedelissimo di Elly Nicola Zingaretti. «Il piano di riarmo - ribadisce è la scelta giusta che va nella giusta direzione».