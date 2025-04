Cinemaserietv.it - Il figlio di Eleonora Giorgi svela: “Le abbiamo mentito sulla malattia e si è sentita tradita”

Come si affronta l’inizio della fine, quando arriva senza preavviso? Andrea Rizzoli ha aperto uno squarciosua esperienza familiare, raccontando con sincerità il difficile percorso degli ultimi mesi accanto alla madre,, scomparsa di recente per un tumore al pancreas.In un tempo fatto di attese e speranze spezzate, Andrea e il fratello Paolo hanno deciso di mentire, nascondendo alla madre una verità troppo dura da sopportare: laera tornata, questa volta in forma metastatica, e non lasciava più speranze.Ospite da Mara Venier a Domenica In, Rizzoli ha raccontato come tutto fosse iniziato in modo silenzioso, inaspettato. Il giorno del compleanno di, un semplice colpo di tosse, diverso dagli altri, aveva insospettito i figli. Da lì, una serie di esami portarono alla scoperta di noduli ai polmoni.