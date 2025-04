Il derby poco interessante ammacca i visitatori della Champions League

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-06 19:34:00 Il Manchester City non è riuscito a capitalizzare lo scivolamento del Chelsea nella gara per il calciomentre ilcon il Manchester United si è concluso con un sorteggio per 0-0 dimenticabili.City cercava vendetta per la vittoria di Smash and-Grab dello United all'Etihad Stadium a dicembre, ma gli uomini di Pep Guardiola non hanno mai offerto una minaccia significativa all'Old Trafford.In effetti, il famoso apparecchio si è rapidamente sviluppato in uno spettacolo deludente, senza che nessuna delle due parti ha realizzato molto in termini di opportunità di gol chiari.Nonostante City sia la squadra ancora con qualcosa per cui giocare in campionato, è stato lo United a finire il più forte, ma il punteggio senza reti ha incaricato una stagione in cui entrambi i club sono stati ben al di sotto delle aspettative.