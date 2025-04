Lanazione.it - Il defibrillatore numero 205 donato da Regalami un sorriso

Firenze, 6 aprile 2025 – Nel contesto delle premiazioni della Firenze Half Marathon 2025, si è vissuto un momento di intensa emozione e profondo significato: la ETSunha consegnato alla Sezione della Croce Rossa di Scandicci il suo 205°. Un traguardo che va ben oltre i numeri, simbolo tangibile di un impegno concreto per la tutela della vita. La consegna del205 di 'un' A sottolineare la portata dell’evento è stato Piero Giacomelli, presidente della ETS pratese, che ha ribadito come ogni consegna rappresenti il culmine di un percorso fatto di solidarietà, passione e dedizione. Non è un caso che proprio alla sezione della Croce Rossa di Scandicci sia stato destinato questo: durante una delle passate edizioni Maratonina di Scandicci, infatti, i volontari riuscirono a salvare una vita, defibrillando tempestivamente un podista colto da malore.