Il crollo della Borsa fa esplodere gli acquisti dei titoli pubblici Usa

Laverita.info - Il crollo della Borsa fa esplodere gli acquisti dei titoli pubblici Usa Leggi su Laverita.info I rendimenti dei T-Bond sono scesi dai massimi del 4,8% di metà gennaio al 3,99% di venerdì. Un calo che potrebbe liberare fino a 100 miliardi di dollari da impiegare per l’annunciato maxi taglio delle tasse.

